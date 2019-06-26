РИАМО - 26 июн. Облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе в среду, температура воздуха составит плюс 21-23 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, днем 26 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Ближе к полудню пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 21-23 градуса в Москве и плюс 18-23 градуса по области», — говорится в сообщении.

Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

В целом, температурно-влажностный и кислородный режим такой погоды будет комфортным. Это благоприятные внешние условия, при которых реже наблюдаются ухудшение состояния и хорошо себя чувствуют люди с заболеваниями почек, эндокринной и нервной системы, хроническими болезнями суставов и органов дыхания.

«Однако давление вновь понизится, а его колебания могут спровоцировать у гипертоников и гипотоников, а также у страдающих нарушениями ритма сердца, ухудшение самочувствия. У них возможны появления приступов мигрени, скачки артериального давления, учащение сердцебиения, слабость и головокружение. Специалисты рекомендуют более внимательно отнестись к своему состоянию, контролировать артериальное давление, своевременно принимать сердечные и гипотензивные препараты», — предупреждают синоптики.