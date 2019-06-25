РИАМО - 25 июн. В минувшие выходные в Электростали прошла заключительная социальная ярмарка «Ценопад» первого полугодия, на ярмарке было организовано 42 торговых места, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

Производители из Московской области и соседних регионов представили большой выбор продуктов питания, фермерской продукции, а также «ценопадный» ассортимент – продукты и товары по специальным ценам.

«Рекордные продажи зафиксированы по сезонным ягодам, овощам, фруктам и молодому картофелю – с прилавков ушло более 4 тонн продукции. В разгар летнего сезона покупательский спрос на ягоды, овощи и фрукты закономерно растет. При этом цены по сравнению с началом сезона значительно упали – в среднем на 20%. Молочная и мясная продукция также пользовалась повышенным спросом – реализация чуть менее 1 тонны», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что за первое полугодие на территории Московской области всего прошло 23 социальных ярмарки «Ценопад», на которых было реализовано 47 тонн только овощей и фруктов. Наиболее запоминающиеся ярмарки – это «Ценопады», приуроченные к празднованию «Масленицы», «Пасхи» и «Новому Году».

До конца июля социальная ярмарка уходит на каникулы.