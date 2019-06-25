РИАМО - 25 июн. Дорожно-транспортный комплекс Московской области присоединился к туристической программе «Лето в Подмосковье», в частности, о проекте можно будет узнать благодаря брендированным поездам, автобусам, остановочным павильонам и установленным дорожным знакам, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В туристическом проекте «Лето в Подмосковье» принимает участие весь дорожно-транспортный комплекс региона. Жители и гости Московской области смогут больше узнать о проекте благодаря брендированным поездам, автобусам, остановочным павильонам и установленным дорожным знакам. Также в рамках программы «Лето в Подмосковье» в шести муниципальных образованиях отремонтируют 35 дорожных объектов: семь дорог, пять тротуаров и 13 парковочных территорий», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В городских округах идут ремонтные и строительные работы в рамках летнего проекта: в Зарайске обустроят стоянку у Широкобоковского пруда, а также отремонтируют подъездную дорогу деревни Широбоково и улицу Музейную, ведущую к лодочной станции.

В Клину обустроят парковку и отремонтируют дорогу на проезде Танеева, где расположен парк «Вальс цветов», организуют парковку на Демьяновском проезде к «Центру фестивалей»; построят тротуар в селе Парфентьево, а также обустроят парковочные пространство на улице Бочманова и на улице Большая Запрудная к песчаному пляжу реки Коломенка, отремонтируют дороги на набережной Дмитрия Донского к реке Оке в Коломенском городском округе; в Лыткарине отремонтируют дорогу к пляжу.

В Серпухове обустроят восемь парковок: возле Серпуховского историко-художественного музея, Высоцкого монастыря, музыкально-драматического театра, парка «Олега Степанова», «Принарского парка» и на улице Октябрьская. Также в Серпухове отремонтируют тротуары на улицах Чехова, Театральной, Октябрьской, Калужской и проведут капитальный ремонт дороги от улицы Театральная до улицы Селецкая.

В поддержку программы «Лето в Подмосковье» ЦППК запустила на нескольких маршрутах брендированные поезда – головные вагоны поездов оклеены в цветах и символике проекта.

Информацию об областной акции можно также увидеть на автовокзалах, в салонах автобусов и на бортах транспортных средств – всего будет забрендировано более 800 автобусов.

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