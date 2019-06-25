РИАМО - 25 июн. В «Шереметьеве» подготовили инфраструктуру для обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами на международных воздушных линиях, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Ранее данный сервис стал доступен на внутренних рейсах. Это позволяет пассажирам экономить время, избежав необходимости печати посадочных талонов в аэропорту, упрощает и ускоряет процедуру прохождения предполетных формальностей.

«Электронный посадочный талон оформляется одновременно с регистрацией на рейс на сайте авиакомпании, либо через мобильное приложение авиаперевозчика. После оформления пассажир может получить посадочный талон со штрих-кодом на свое мобильное устройство. При необходимости есть возможность распечатать электронный посадочный талон на устройствах репринта в аэропорту «Шереметьево», — говорится в сообщении.

На погранконтроле штрих-код сканируется с помощью специального оборудования в кабинах паспортного контроля. Далее пассажир следует в «стерильную» зону и предъявляет электронный талон при посадке на борт воздушного судна.

Авиакомпании уже проинформировали о нововведениях.

«У пассажиров есть возможность зарегистрироваться на рейс онлайн, а также в аэропорту на стойках регистрации или в киосках саморегистрации. Для регистрации понадобятся авиабилет и паспорт. Если билет электронный — только паспорт», — отмечается в сообщении.