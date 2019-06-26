РИАМО - 26 июн. В честь Дня молодежи, который отмечается 27 июня, 44 культурных центра Москвы подготовили несколько десятков интересных мероприятий, которые пройдут со среды по 30 июня, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Программа рассчитана в основном на аудиторию от 12 до 35 лет, но на некоторые события приглашают прийти всей семьей. Горожан ждут занятия по актерскому мастерству и живописи, концерт джазовой музыки, поэтический баттл, спортивные соревнования и многое другое», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Все мероприятия будут бесплатными, но на некоторые из них понадобится предварительно зарегистрироваться.

В отделении «Юность» центра культуры «Гармония» (улица Дубнинская, дом 73а) 26 июня пройдет мастер-класс по актерскому и ораторскому мастерству. На нем ждут горожан старше 12 лет. Педагоги помогут всем желающим освоить навыки выступления на публике. Участники будут выполнять упражнения на развитие речи и снятие мышечных зажимов. Начало в 18:00.

«Основные мероприятия Дня молодежи пройдут 27 июня. В 19:00 на крыше культурного центра «Москворечье» (Каширское шоссе, дом 52) выступит женский музыкальный оркестр «Мисс Джаз». Его участницы играют на синтезаторе, барабанах, баритон-саксофоне и вибрафоне — ударном инструменте, состоящем из множества металлических пластинок разного размера, они расположены на раме, имеющей форму трапеции», — добавляется в сообщении.

В доме культуры «Гайдаровец» (улица Земляной Вал, дом 27, строение 3) в 19:00 состоится поэтический квартирник «Сегодня про сегодня». Это будет баттл начинающих и профессиональных рэперов и бардов.

В КЦ «Лидер» 27 июня в 11:00 пройдет пленэр «Рисуй свою мечту». Для участия необходима предварительная регистрация.

«В 18:00 28 июня во дворе клуба «Феерия» территориальной клубной системы «Оптимист» (улица 26 Бакинских Комиссаров, дом 12, корпус 2) состоится спортивно-творческий праздник «Живи ярко!». Гости будут метать дротики (их предоставят на месте) по воздушным шарам с краской, прикрепленным к картонной стене. В результате получится полотно с яркими цветовыми пятнами», — отмечается на сайте.

Вечеринка в честь Дня молодежи пройдет на территории Озеропарка (микрорайон 10, корпус 1002) в Зеленограде 29 июня в 18:00. Ее организуют культурные центры «Доброволец» и «Зеленоград». Гости увидят бармен-шоу Сергея Семушина. Кроме того, горожане смогут принять участие в мастер-классах по игре на барабанах и приготовлению бургеров, сделать снимки в специальной фотозоне на фоне современных и раритетных мотоциклов.

В последний день июня День молодежи можно будет отметить на площади перед КЦ «Ватутинки» (поселение Десеновское, поселок Ватутинки, улица Дмитрия Рябинкина, дом 13). В 16:00 гостей ждут на командные соревнования по лазертагу. В 18:00 начнется пенная дискотека. Завершится праздник огненным шоу в 20:45.

День молодежи был учрежден в СССР 7 февраля 1958 года и отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня. С 1993 года его празднуют 27 июня. В этот день по всей стране проводятся концерты, дискотеки, викторины, конкурсы и спортивные состязания.

В этом году праздничные мероприятия состоятся на 70 столичных площадках. В них примут участие свыше 100 тысяч человек. Главные события пройдут в парке Горького.