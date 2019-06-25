РИАМО - 25 июн. Сотрудники Домодедовской таможни пресекли контрабанду более 50 тысяч евро на рейсе Варна-Москва, деньги пыталась перевезти гражданка России, ей грозит штраф в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств либо ограничение свободы на срок до четырех лет, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При проведении таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых в багаже и ручной клади пассажиров, прибывших рейсом Варна-Москва, была остановлена гражданка России. Пассажирка проследовала через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию.

«В ходе устного опроса гражданка России на вопрос о наличии перемещаемых ею денежных средствах заявила, что имеет при себе около 10 тысяч евро. На требование предъявить перемещаемую валюту пассажирка предъявила к таможенному контролю 40 тысяч евро», — отмечается в материале.

В результате таможенного досмотра текстильной сумки гражданки России среди личных вещей были дополнительно обнаружены наличные денежные средства в сумме 20 тысяч евро. Общая сумма перемещенных гражданкой России денежных средств через таможенную границу ЕАЭС составила 60 тысяч евро.

Таким образом, было пресечено незаконное перемещение через таможенную границу иностранной валюты в сумме более 51 тысячи евро.

В действиях гражданки России усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» в особо крупном размере.

Максимальное наказание за данное преступление – штраф в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств либо ограничение свободы на срок до четырех лет.