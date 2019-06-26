РИАМО - 26 июн. Со среды на остановочном пункте «Долгопрудная» Савеловского направления Московской железной дороги начнут работать две временные деревянные платформы, работы по реконструкции железнодорожной инфраструктуры проводят в связи с реализацией проекта Московских центральных диаметров (МЦД) на участке Одинцово - Лобня, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В настоящее время железнодорожники возвели две временные деревянные платформы, у которых с 26 июня начнут останавливаться пригородные поезда для посадки и высадки пассажиров. Временные платформы позволят пассажирам пользоваться пригородным железнодорожным сообщением на период поэтапной реконструкции инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Согласно проекту, на «Долгопрудной» вместо старых береговых платформ построят две новые островного типа, с обеих сторон которых станут прибывать и отправляться поезда. Это позволит существенно повысить пропускную способность остановочного пункта.

Для безопасного выхода на платформы и перехода через железную дорогу построят надземный вестибюль с кассово-турникетным залом. В нем создадут безбарьерную среду – оснастят эскалаторами и лифтами. Современной инфраструктурой будет удобно пользоваться всем – пожилым людям, мамам с колясками, пассажирам с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, в районе остановочного пункта «Долгопрудная» запланировано построить новые и реконструировать существующие пути, развить инженерные сети и коммуникации. Строительство новых платформ и конкорса планирую завершить в конце 2019 – начале 2020 года.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства на период строительных работ.

На первом этапе реализации проекта МЦД запустят движение по двум маршрутам – МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Интервал движения поездов в часы пик составит 5-6 минут. Их планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года.