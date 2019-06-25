РИАМО - 25 июн. Пожарные ликвидировали возгорание травы и деревьев в поселке Терехово в столице, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В поселке Терехово в районе дома 48Б происходило возгорание травы и деревьев на площади 300 погонных метров. В 20:20 возгорание ликвидировано», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.

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