РИАМО - 25 июн. Трое выпускников подмосковных школ получили 300 баллов по ЕГЭ, двое из них учились во Фрязине, одна — в Королеве, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сразу три наших школьника набрали 300 баллов на ЕГЭ! Лиза Попова из Королева и Георгий Савидов из Фрязина показали максимальные результаты на экзаменах по математике, физике и информатике. Еще один выпускник фрязинской школы — Марк Рофин — сдавал математику, русский язык и информатику», — написал Воробьев.

Губернатор поздравил ребят с выдающимися результатами.

«Так держать! Подмосковье вами гордится! Только вперед!» — написал Воробьев.

Свыше 400 выпускников подмосковных школ сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них 25 человек получили максимальный результат сразу по двум предметам.