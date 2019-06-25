РИАМО - 25 июн. На трассе М-1 «Беларусь» возле парка «Патриот» в Московской области появится новая транспортная развязка, там будут реализованы самые современные технологии дорожного строительства с применением интеллектуальных систем, говорится в сообщении пресс-службы государственной компании «Автодор».

«Реконструкция старейшего автобана нашей страны продолжается. В целях повышения безопасности дорожного движения, ликвидации дефицита дорожной сети и приведения в нормативное состояние параметров автодороги М-1 «Беларусь» государственной компанией «Автодор» принято решение выполнить комплекс работ по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-1 «Беларусь» на участке с 33-го по 84-й километр», - говорится в сообщении.

Сейчас дорога М-1 почти на всей протяженности соответствует второй технической категории. Трасса была построена в 1938 году и не реконструировалась почти 20 лет. На ней есть один платный участок в обход города Одинцово, который находится в управлении концессионера, он построен в 2013 году. На большей части в последний раз она реконструировалась в 1996-2000 годах, тогда было произведено уширение до четырех полос.

Сейчас дорога работает в режиме перегрузки – интенсивность движения на участке, который планируется реконструировать, в пиковые периоды доходит до 100 тысяч автомобилей в сутки. В прошлом году на М-1 был зафиксирован ряд тревожных факторов аварийности, в частности, связанной с недостатками дорожной инфраструктуры и современного обустройства.

«Для повышения уровня безопасности и пропускной способности М-1 планируется довести ее до уровня трассы категории 1Б. На всей протяженности реконструированного участка автомобильной дороги, в том числе и на местных проездах, будет установлено освещение и выполнено комплексное благоустройство с озеленением», - уточняется в материале.

На участке дороги будут реализованы самые современные технологии дорожного строительства с применением интеллектуальных систем не только при возведении конструкций дороги, но и в процессе ее эксплуатации. По окончании строительства с 45 по 84 километр будут организованы 6 и 8-полос, транспортные развязки и пешеходные переходы в двух уровнях.

А многочисленные съезды будут объединены в местные проезды (дублеры) вдоль основного хода магистрали. Также будут построены новые выезды и произведена реконструкция отдельных участков Можайского шоссе.

«На 56-м километре М-1 на развязке, которая ведет в военно-патриотический парк «Патриот», будет построен въезд. Ожидается, что только «Патриот» к 2021 году увеличит трафик на участке автодороги на 2,5 тысячи автомобилей в сутки», - дополняется в сообщении.

Запроектирована развязка и на 86-м километре на пересечении с Большим бетонным кольцом.

Также для снижения уровня шума вдоль всех населенных пунктов будут устроены шумозащитные экраны, а все стоки будут организованы и очищены с помощью локальных очистных сооружений, оборудованных по последнему слову техники и оснащенных ультрафиолетовыми лампами для обеззараживания.