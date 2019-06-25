РИАМО - 25 июн. Береговую зону пруда Чернавка благоустроят в подмосковном Раменском, здесь появятся экотропы, пирсы у воды и пляж, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Береговая зона пруда будет преобразована в место для спокойного отдыха, прогулок, общения, здесь появятся экотропы в виде деревянных понтонов, располагающихся на водной глади, деревянные спуски к воде с местами для отдыха, пирсы для рыбной ловли и даже пляж, на котором можно будет загорать в теплое время года», - сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

На всей территории предусмотрено функциональное и декоративное освещение, а также подсветка понтонов и пирсов, встроенная в ограждения, также проект озеленения воссоздаст естественный пейзаж, делая территорию более живописной.

Реализация проекта создаст новые возможности для проведения досуга различных категорий пользователей с сохранением пейзажного характера участка, и его интеграцию в систему общественных пространств города.

Пруды Чернавка — природная зона районного значения, окруженная жилыми домами, входящая в состав микрорайона №2 Раменского. Из данной небольшой системы прудов берет начало река Чернавка, которая заключена в трубы и выходит на поверхность за железнодорожной линией.