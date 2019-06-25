РИАМО - 25 июн. Площадь Ленина, проспект Победы, бульвар Победы, аллею Космонавтов благоустроили в подмосковном Ступине, там появились места для отдыха и занятий спортом, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«На площади Ленина появилось пространство для проведения массовых мероприятий. По всей длине пешеходной улицы проложена велодорожка, лавочки установлены как отдельно стоящие вокруг деревьев, так и на бетонной стенке вдоль цветников, здесь же установлены качели. На территории бульвара Победы проложены пешеходные дорожки на месте существующих протоптанных людьми тропинок», - говорится в сообщении.

Также на бульваре вдоль дорожек расположили лавочки и урны, провели освещение. На этом участке появилась детская площадка.

В буферной части аллеи расположена зона для отдыха с беседками и площадка для настольных игр, таких как шахматы, шашки. В основной части аллеи Космонавтов появились спортивно-развлекательные площадки, учитывающие интересы современной молодежи - это воркаут, площадка для игры в стритбол, настольный теннис и скейт-прак, а также беговая дорожка. В зимнее время велодорожка станет отличной горкой для катания на ватрушках.

В конце аллеи установлена «космическая сфера», в которой идейно объединены шарообразная оболочка спутника-1, произведенная в Ступине, и вид на ночную землю из космоса.