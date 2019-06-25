РИАМО - 25 июн. Московский областной суд рассмотрел заявление ООО «Полимерглавснаб» из Шаховской, которое попыталось опротестовать штраф инспекторов эконадзора, решение вынесено в пользу министерства экологии и природопользования Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Московский областной суд рассмотрел заявление ООО «Полимерглавснаб», которое занимается переработкой отходов полиэтилена и выпуском пластиковых изделий в городском округе Шаховская. Представители общества пытались опротестовать штраф, наложенный инспекторами.

«В ходе проверки деятельности предприятия выяснилось, что на его территории отходы полиэтилена хранятся на открытом грунте, без обустройства площадки временного хранения с обязательным твердым покрытием и защитой от осадков. За это общество было оштрафовано на 101 тысячу рублей и получило предписание ликвидировать нарушения природоохранного законодательства», - говорится в сообщении.

Судья Московского областного суда, рассмотрев заявление ООО, вынес решение в пользу Минэкологии региона.

Предприятие не в первый раз уличается в нарушениях. В 2018-2019 годах местные переработчики штрафовались за отсутствие у генерального директора подготовки в области охраны окружающей среды, за разливы из отстойников-накопителей на грунт недостаточно очищенных сточных вод.

«В связи с этим Минэкологии взяло ситуацию на площадке предприятия на особый контроль», - подчеркивается в материале.