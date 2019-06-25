РИАМО - 25 июн. В столице сформировали электронный штаб, который будет контролировать дистанционное голосование на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.

На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.

«Наше предложение заключается в том, чтобы внутри общественного штаба по контролю и наблюдению создать электронный штаб, или «Е-штаб», для того, чтобы члены Общественной палаты и привлеченные эксперты сосредоточились на проведении, подсчете и объяснении того, как пройдет электронное голосование в этих трех округах», - сказал зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва Алексей Венедиктов на первом заседании совета ОП Москвы.

Он добавил, что система электронного голосования будет протестирована в два этапа. На первом проведут выборы в студсовет университета. Если на выборах студсовета все пройдет хорошо, то на втором этапе, с 11 до 22 июля, хакерам и всем желающим предложат попытаться взломать систему.

«Желающие протестировать систему электронного голосования и попытаться ее взломать при успешном выполнении испытания могут получить 1,5 миллиона рублей вместо изначально заявленного 1 миллиона рублей», - добавил Венедиктов.

В состав электронного штаба вошли: председатель комиссии Общественной палаты Москвы по технологиям «Умного города» Илья Массух, члены ОП Владимир Чернецкий и Амир Сараков. Венедиктов также предложил направить приглашение представителям ЦИКа, Мосгоризибкома, департамента информационных технологий города Москвы, Госдумы, Мосгордумы, ОП РФ, Минкомсвязи России, движения в защиту прав избирателей «Голос», представителям партии «Яблоко» и Пиратской партии, а также ряду digital-экспертов.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что столица готова к проведению эксперимента по электронному голосованию на выборах в городскую думу с финансовой, правовой и административной точек зрения.

Как сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, уже поступило более 3 тысяч заявок от граждан, которые хотят войти в состав корпуса наблюдателей на сентябрьских выборах. Всего в состав корпуса наблюдателей планируется набрать 4 тысячи человек, их обучение пройдет с 14 августа по 3 сентября на площадке Московского парламентского центра.