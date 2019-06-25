РИАМО - 25 июн. Строительство нового корпуса школы в Богородском городском округе обсудили на совещании в центре бюджетного строительства, корпус достроят в третьем квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Пристройку возводят на территории школы №18 на улице Новой в Ногинске.

«В результате реконструкции и строительства нового корпус общая вместимость школы возрастет до 700 учащихся. В обновленном трехэтажном здании и пристройке предусмотрены учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая, спортивный и актовый залы, библиотека. <…>. Планируемый срок окончания строительства и ввод в эксплуатацию – III квартал 2019 года», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

На совещании также обсуждалось строительство дошкольного образовательного учреждении на улице Климова, реконструкция стадиона СОК «Знамя» и ФОКа «Акрихин» в старой Купавне.

«Министерством строительного комплекса перед всеми участниками строительства поставлены задачи ускорить темпы работ на всех объектах и завершить работы в установленные сроки», — говорится в сообщении.

Всего в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2019 году планируется построить 97 объектов.