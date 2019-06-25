РИАМО - 25 июн. В столице 27 июня проведут фестиваль молодежных медиа Москвы, будут организованы мастер-классы для журналистов и ярмарка вакансий, говорится в сообщении пресс-службы Международной ассоциации студенческого телевидения.

«Фестиваль молодежных медиа Москвы – это площадка, на которой пройдут мастер-классы для молодых журналистов, ярмарка вакансий и стажировок в СМИ, нетворкинг и обсуждение основных направлений развития студенческих СМИ и молодежных медиа Москвы. Впервые в организации фестиваля примут участие руководители студенческих СМИ Москвы, молодежных медиа», - говорится в сообщении.

В качестве почетных гостей, экспертов в фестивале примут участие профессиональные журналисты, медиаменеджеры, представители федеральных и региональных СМИ и медиапроектов. Также своим опытом поделятся и сами руководители медиацентров вузов: в формате кейс-сессии они расскажут, как решили ту или иную проблему у себя в редакции, что необходимо сделать для преодоления трудностей, чтобы развиваться дальше.

Основные темы для обсуждения на площадках фестиваля: тренды в медиа, как потребляет контент молодежь, как создавать и распространять материалы на молодежную аудиторию, популярные форматы в СМИ, социальные сети как инструмент, работа современной редакции и другие.

«Планируется, что в фестивале примут участие 150 молодых медийщиков, которые будут представлять не менее 50 вузов Москвы», - уточняется в материале.