РИАМО - 25 июн. Во вторник был осуществлен первый проход по мосту через канал имени Москвы, который находится в составе третьего пускового комплекса ЦКАД, на объекте остались только работы по сварке замыкающего звена арок, говорится в сообщении пресс-службы государственной компании «Автодор».

В обходе приняли участие первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов и замредседателя правления госкомпании «Автодор» Вадим Ермилов.

«Пройти по правой части моста все присутствующие смогли после стыковки последних частей арочных пролетов над русловой частью канала имени Москвы. На сегодняшний день остались лишь завершающие работы по сварке замыкающего звена арок», - говорится в сообщении.

Алафинов уточнил, что приехал на данный объект во второй раз.

«В прошлый раз мы записали дату и время сдачи, когда сможем пока пешком, но перейти с одного берега на другой. 18 августа мы будем здесь снова, чтобы сделать то же самое, но на соседнем пролете – тоже пройти с одного берега на другой. На ЦКАДе строится еще один подобный объект – в районе Бронниц», - уточнил замминистра транспорта РФ.

Мост через канал имени Москвы – самое масштабное сооружение всей Центральной кольцевой автомобильной дороги. Его длина составляет почти 1,5 километра. Сооружение проходит над шоссе, каналом имени Москвы, железнодорожной веткой Савеловского направления и местной дорогой.

Мост собирали по частям, как детскую железную дорогу, только гигантскую. 85-метровые береговые пролеты монтировали методом надвижки, мощными домкратами выталкивая по стапелям пролетные строения вперед, пристыковывая остальные части сзади.

Затем их соединили с центральными арочными пролетами, которые собирались «на земле» и монтировались методом навесного монтажа, то есть без опор, непосредственно над водной гладью.

«Это трудоемкий процесс, так как вес одного пролета составляет около 700 тонн, и сооружение арки велось двумя кранами грузоподъемностью 350 и 400 тонн», - уточняется в материале.

Следующим этапом строительства моста станет сооружение такой же арки на левом направлении дороги. Строители уже начали сооружать пролетное строение над каналом.

ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства.

В настоящее время строится 339 километров дороги, а общая протяженность трассы составит около 530 километров. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.