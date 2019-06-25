РИАМО - 25 июн. Сотрудники службы «СпасРезерв» спасли упавшую с седьмого этажа и застрявшую в лоджии кошку, перед их приездом животное пытались достать около шести часов, сообщил РИАМО во вторник сотрудник департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Кошка по имени Хлоя упала с лоджии на седьмом этаже и приземлилась на лоджию шестого. 14-летняя хозяйка Хлои вместе с жительницей квартиры на шестом этаже попытались помочь животному, но кошка перемещалась в полостях лоджии, а затем застряла. Девочке пришлось придерживать питомца из страха, что он упадет. Животное удалось спасти спустя примерно шесть часов.

«После осмотра и оценки ситуации спасатели убедились, что кошка плотно зажата, основная конструкция, которая не дает переместить животное, находится возле шеи. Опорные конструкции лоджии резать, демонтировать, отгибать нельзя. Спасатели придумали, как организовать страховку животного от падения вниз», — рассказал сотрудник департамента.

Внутри лоджии с помощью мерлана (ручной гидравлический аварийно-спасательный инструмент) расширили пространство, отогнули облицовку и втащили кошку в помещение.

«Животное удалось спасти благодаря слаженным действиям шести членов экипажа», — добавил сотрудник департамента.