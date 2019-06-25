РИАМО - 25 июн. Заместитель главы администрации подмосковного Пушкинского района Андрей Платонов стал временно исполняющим обязанности главы муниципалитета, сообщается на сайте районной администрации.

«Сегодня, 25 июня 2019 года, совет депутатов Пушкинского муниципального района принял решение о временном возложении исполнения полномочий главы Пушкинского муниципального района Московской области на заместителя главы администрации Пушкинского муниципального района Платонова Андрея Геннадьевича», - говорится в сообщении.

Данное решение вступило в силу с момента подписания.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под стражу до 13 августа экс-главу Пушкинского района Евгения Жиркова. Жиркову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Преступление относится к 2015 году, когда он был главой Балашихи.