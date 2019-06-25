РИАМО - 25 июн. Очевидец заснял на камеру эпизод, в котором сотрудники полиции помогли перейти дорогу утиному семейству, которое попыталось перейти дорогу перед патрульной машиной на Ленинградском шоссе в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службе администрации горокруга.

«Утки пересекли четыре полосы оживленной трассы. Никто из семейства не пострадал. После того, как пернатые оказались на обочине противоположной стороны, движение было возобновлено. В считанные минуты видео разлетелось по соцсетям», — говорится в сообщении.

Такие случаи перехода пернатых через оживленную трассу для Солнечногорья не редкость. Вдоль Ленинградского шоссе в районе городского округа множество водоемов. Поэтому такое можно увидеть довольно часто.