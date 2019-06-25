РИАМО - 25 июн. Мосгорэкспертиза согласовала проектную документацию для капитального ремонта здания Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж сферы услуг №10» на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ремонт проведут в Тимирязевском районе по адресу: Тимирязевская улица, дом №21. Проектными решениями в рамках проведения работ предусмотрено локальное изменение объемно-планировочных решений в пятиэтажном здании, построенном в 1955 году.

«Мосгосэкспертиза на постоянной основе рассматривает проектов на проведение капитального ремонта образовательных учреждений, и каждый из них нацелен на обеспечение москвичей качественным уровнем образования в непосредственной близости от дома. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект на проведение ремонта в одном из корпусов «Колледжа сферы услуг №10», — сообщила руководитель государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» Анна Яковлева.

Проектной документацией предусматривается размещение в учебном корпусе колледжа восьми кабинетов общеобразовательного профиля, помещения для проведения занятий по естественным наукам, кабинетов иностранного языка, а также помещения для профессиональных и специальных дисциплин.

Кроме того, в здании появится конференц-зал, буфет с обеденным залом на 100 посадочных мест, помещения медицинского блока и информационный центр, в составе которого расположится музей и кабинеты повышения квалификации педагогов.

Проектом также запланированы отделочные и ремонтные работы, а именно замена существующих деревянных оконных блоков на новые, устройство облицовки внутренних откосов и размещение новых подоконников. Проектная документация включает в себя утепление стен и потолков тамбуров и лестничных клеток, размещение подиумов в учебных кабинетах из металлоконструкций, монтаж конструкций полов с плинтусами на всех этажах, а также замену внутренней отделки интерьеров на всех этажах.

Кроме того, проектом запланированы внешние работы, предполагающие монтаж нового покрытия кровли, ремонт фасадов и входных групп, а также замену наружных дверных блоков. При этом существующий архитектурный облик здания сохранится.