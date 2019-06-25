РИАМО - 25 июн. В ходе десанта детских врачей в городском округе Протвино 28 июня планируется осмотреть около 120 детей, которых предварительно по медицинским показаниям на прием пригласили участковые педиатры, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В работе десанта примут участие главные детские специалисты Минздрава области и ведущие врачи областного консультативно-диагностического центра: педиатр, кардиолог, невролог, эндокринолог, ортопед, оториноларинголог, психолог, аллерголог-иммунолог и логопед – в общей сложности девять специалистов.

«Мы регулярно проводим подобные выезды в муниципалитеты Московской области, это будет уже 25-й десант врачей. Такие мероприятия позволяют охватить вниманием наших ведущих детских врачей даже самые отдаленные территории и при необходимости направить детей на лечение в Московском областном консультативно- диагностическом центре для детей (МОКДЦД) и Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Михаила Владимирского (МОНИКИ)», — рассказала главный педиатр Минздрава Московской области, главный врач МОКДЦД Нисо Одинаева.

Такие выезды десанта врачей проводятся с 2016 года. За это время специалисты осмотрели более 3,8 тысячи детей, из них на углубленное обследование и лечение направлены 344 ребенка.