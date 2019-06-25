РИАМО - 25 июн. Представители 32 регионов России посетили семинар на тему «Реализация федерального проекта «Чистая страна», во время встречи рассмотрели опыт рекультивации отходов в Подмосковье, а также обсудили возможности взаимодействия всех участников проекта для более эффективной его реализации, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии.

В мероприятии приняли участие также представители Минприроды, проектного офиса «Чистая страна», ФГБУ «ВНИИ Экология» и Минэкологии Московской области. Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида в своем выступлении рассказал о мероприятиях проекта, которые с прошлого года реализуются на территории региона.

«Подмосковье – пример того, какая огромная работа нам предстоит. В регионе 27 закрытых полигонов, общая масса накопленных отходов превышает 57 миллионов тонн. Но первые успехи налицо: в прошлом году удалось рекультивировать три серьезных полигона - «Каширский», «Быково» и «Электросталь», — сказал Бида.

Он добавил, что в этом году Минэкологии завершит рекультивацию «Кучина» в Балашихе, а сейчас завершает конкурсные процедуры по полигону «Дубна Левобережная», который также планирует рекультивировать до конца года. Заключен контракт на рекультивацию «Долгопрудного», начались конкурсные процедуры еще по ряду полигонов.

Заместитель министра рассказал о проблемах, с которыми столкнулись участники проекта «Чистая страна». По его словам, существующая нормативная база по рекультивации полигонов регламентирует не все моменты, что подчас создает трудности и разночтения в ходе экологической экспертизы проектов. Бида выразил уверенность в том, что совместными усилиями участники проекта найдут способы решения проблем.

Участники семинара дали высокую оценку результатам работы по ликвидации накопленного вреда в Подмосковье и полученному в ходе этой работы опыту.