РИАМО - 25 июн. В ходе плановой проверки технической эксплуатации торгового центра «Ашан» в Солнечногорске сотрудники Главгосстройнадзора установили, что техническая документация была оформлена не полном в объеме, а также зафиксировали замечания и в части содержания конструкций здания, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы проверили исполнение и соблюдение собственником утвержденного положения и норм по технической эксплуатации торгового центра, а также состояния эвакуационных выходов, пожарных лестниц, дверей, наличие и состояние указателей движения.

«По результатам проверки ООО «Ашан» выдано предписание об устранении нарушений при проведении текущего ремонта здания до 12 ноября 2019 года», — сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Здание торгового центра расположено в поселке городского типа Ржавки в горокруге Солнечногорск. ТЦ «Ашан» входит в состав многофункционального торгово-развлекательного комплекса «Зеленопарк». Объект введен в эксплуатацию в конце 2015 года. Общая площадь здания составляет более 10 тысяч квадратных метров. В здании осуществляется продажа продуктов питания, бытовой техники, детских товаров, электроники.

«Данный объект относится к числу сооружений повышенного уровня ответственности, предполагающих массовое пребывание людей и возможное возникновение аварийной ситуации с тяжелыми последствиями», – отметил Гарибян.

Подмосковный регион — единственный субъект в РФ, где законодательно закреплено обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации нежилых зданий, строений и сооружений повышенного уровня ответственности на территории Московской области.