РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. Расписание движения ряда электропоездов Рижского направления МЖД на участке от станции «Нахабино» до Москвы и обратно изменится 28 и 29 июня из-за ремонтных работ, сообщается на сайте ЦППК.

«С 28 на 29 июня на перегоне «Павшино-Тушино» организованы путевые работы. В связи с этим изменится график движения некоторых электропоездов Рижского направления МЖД. Вечером 28 и утром 29 июня маршруты некоторых электропоездов сокращены на участках Нахабино-Москва, Павшино-Москва, Тушино-Нахабино», – говорится в сообщении.

На период ремонтных работ скорректировали время отправления и прибытия некоторых поездов, ряд электропоездов вывели из расписания.

«Несколько электропоездов проследуют остановочные пункты «Трикотажная», «Гражданская», «Ленинградская», «Покровское-Стрешнево», «Аникеевка», «Малиновка», «пл. 50 км» без остановки», – отмечается в сообщении.

Ознакомиться с актуальным графиком движения электропоездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».