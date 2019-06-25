РИАМО - 25 июн. Гособвинение попросило приговорить к срокам от 11 до 14 лет колонии фигурантов уголовного дела о похищении фондом реабилитации «Восстановление» нарко- и алкозависимых людей, сообщает во вторник ТАСС.

«В ходе прений сторон прокуратура запросила для Александра Земляного 14 лет колонии строгого режима, Андрея Маняхина - 12,5 года колонии строгого режима, Юрия Будюкова - 12 лет исправительной колонии особого режима, Константина Монича - 11 лет колонии строгого режима. Также прокурор просила назначить подсудимым дополнительное наказание в виде ограничения свободы на сроки до двух лет», — говорится в сообщении.

Прокурор также поддержал гражданские иски к каждому подсудимому на сумму 300 тысяч рублей.

По данным следствия, обвиняемые похищали людей под видом оказания им медицинской помощи в реабилитационных центрах. Для этого они учредили благотворительный фонд социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек «Восстановление». Своих жертв они держали взаперти в квартирах, не оказывая им никакой помощи.

Одного из похищенных отвезли в 2015 году в Тверскую область, но он смог сбежать и вернуться домой. А в 2017 запертый в квартире в Москве мужчина бросил в окно записку с просьбой о помощи. Соседи прочитали записку и вызвали полицию. Злоумышленников задержали.