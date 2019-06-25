РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Кроссовер Volvo столкнулся с отечественным автомобилем ВАЗ в микрорайоне Климовск Подольска, в иномарке сидел несовершеннолетний ребенок, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Авария произошла во вторник вечером на перекрестке улицы Симферопольская в сторону храма священномученника Сергия Подольского, напротив ТЦ «Гран сити».

По состоянию на 19:20, на месте происшествия в иномарке сидел несовершеннолетний ребенок без каких-либо видимых травм, поблизости находились молодая женщина и мужчина, они также были без каких-либо видимых травм. Скорой помощи на месте ДТП не было. У отечественного автомобиля в результате аварии сильно была повреждена передняя часть.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 19:40 на данном промежутке автодороги движение не затруднено.