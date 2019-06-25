РИАМО - 25 июн. Женщины Московской области смогут бесплатно пройти обучение и выиграть грант на 100 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«В Московской области стартует федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель». Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опора России», - говорится в сообщении.

Соорганизатором и грантодателем выступает благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее».

Тренинги в рамках программы пройдут с 1 по 5 июля, занятия будут проходить в Красногорске на территории «Молодежного центра»(улица Речная, 20, корпус 1).

В Московской области проект проводится уже второй раз. В 2018 году было подано 128 заявок и 24 участницы прошли обучение. Проекты у девушек были совершенно разные: от создания семейного кафе, выездной детской парикмахерской, игровых комнат, социального бизнеса помощи детям до производства декора для праздников и пошива детских ярких рубашек.

«Счастливое материнство или успешная карьера? Многие женщины задают себе этот вопрос. Мы развиваем проект «Мама-предприниматель», чтобы дать возможность женщинам совмещать заботу о семье и самореализацию, а также научить их преодолевать страх неудачи перед открытием своего бизнеса», – отметила президент благотворительного фонда Amway Анна Сошинская.

Она добавила, что менторская поддержка, новый опыт и первые успехи в развитии своего дела вдохновляют мам и помогают им почувствовать себя увереннее и счастливее.

Образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта – помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно.

Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.

Победительница в каждом из городов проекта получает грант в размере 100 тысяч рублей. Подать заявку можно на сайте mama-predprinimatel.ru.

«Женское предпринимательство в Московской области есть! Женщины развивают бизнес от 1 года до 25 лет и совершенно в разных сферах. Но для тех, кто начинает, очень важен правильный старт! Чтобы именно вначале своего предпринимательского пути женщины сделали как можно правильнее и без ошибок свой старт. Именно такие программы, как «Мама предприниматель» помогают правильно начать», - подчеркнула председатель комитета по женскому предпринимательству «Опоры России» Любовь Геращенко.

В 2018 году проект охватил более 50 регионов. Лучшими были признаны 52 бизнес-идеи, среди них такие проекты как создание детской концептуальной одежды с национальным колоритом, студия проката карнавальных костюмов, мастерская по пошиву сценических костюмов и ростовых кукол для детских праздников и даже магазин по продаже живых тропических бабочек с функцией мини-парка.