РИАМО - 25 июн. В Серпухове в рамках областного проекта «Лето в Подмосковье» состоялся фестиваль русской музыки «Подмосковные вечера» с концертом и мастер-классами, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Участниками мероприятия стали не только серпуховичи, но и гости из Тулы, Рязани и многих муниципалитетов Московской области», — говорится в сообщении.

На интерактивных площадках фестиваля мастера рассказали и показали, как правильно расписывать полимерную глину. Так же гости могли посетить детский городок, лаундж-зоны с мягкими пуфами и фудкорты.

«Со сцены прозвучали композиции о родине, любви и дружбе. Всего выступило 12 коллективов лучших народных и эстрадных исполнителей из восьми муниципалитетов Подмосковья. Главным гостем фестиваля стал Государственный ансамбль русской и народной музыки и танца «Садко», — отмечается в сообщении.

Многие гости еще до начала фестиваля в рамках экскурсионных туров осмотрели главные достопримечательности городского округа Серпухов.