РИАМО - 25 июн. В Москве неизвестные злоумышленники завладели квартирой, которая должна была перейти по наследству двум детям погибшего жителя столицы, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

В прокуратуру обратился житель столицы и попросил провести проверку в интересах своих внуков. Одному из внуков 6, другому 12 лет.

«Из обращения заявителя следует, что ему неизвестны обстоятельства и причины смерти отца подопечных, а также место его захоронения, однако ему принадлежала квартира на Кленовом бульваре, которая должна была перейти по наследству несовершеннолетним детям», — говорится в сообщении.

Проверка прокуратуры показала, что неизвестный 19 сентября 2018 года заключил с отцом детей договор купли-продажи квартиры, расположенной на Кленовом бульваре, якобы заложив при этом наличные денежные средства на общую сумму 6,5 миллионов рублей в депозитарной сейфовой ячейке в банке.

После этого злоумышленник обратился в МФЦ в районе Дорогомилово и предоставил заявление с документами о государственной регистрации прав на жилое помещение. На их основании управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве в октябре 2018 года произведена регистрация права собственности на квартиру.

«После этого неизвестный заявил о смерти мужчины и на основании подложной доверенности в ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» получил тело умершего и свидетельство о смерти, сняв его с регистрационного учета», — отмечается в сообщении.

Таким образом, злоумышленники завладели правом собственности на квартиру, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив своими действиями несовершеннолетним детям, являющимся наследниками первой очереди по закону, материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6,5 миллионов рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Расследование уголовного дела контролируется межрайонной прокуратурой», — отмечается в сообщении.