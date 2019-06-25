РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 июн. Мать с шестилетним ребенком не пустили в кинотеатр в подмосковной Балашихе из-за того, что у них в руках был пакет с соком и кофе, купленный в другом месте, сообщила «РИАМО в Балашихе» пострадавшая.

«Управляющая кинотеатром в Балашихе не пустила нас в кинозал из-за того, что у нас с 6-летним сыном был в руках небольшой пакет из Макдоналдса, в котором лежали сок и кофе. Она объяснила это тем, что со своими продуктами проходить в зал запрещено. Однако нам тут же предложили купить что-то у них в баре, а наши напитки оставить у входа в зал», – сказала женщина.

Мать попросила управляющую все-таки пустить их, так как через 5 минут уже начинался сеанс. Женщина заверила хозяйку, что на будущее они примут к сведению правила кинотеатра, однако та была неумолима.

Посмотреть фильм семье так и не удалось. Ребенок был расстроен.

От комментариев по поводу установленных правил посещения кинотеатра руководство «Prada 3Д» на проспекте Ленина, дом 25 отказалось. Однако, если такие правила у заведения все-таки существуют, важно, чтобы посетители были проинформированы о политике кинотеатра. Предупреждение о запрете входа со свей едой должны висеть на входе в заведение.