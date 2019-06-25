РИАМО - 25 июн. На заседание Мособлдумы вынесут законопроект, которым хотят сократить список документов, необходимых для оформления удостоверений на захоронения, произведенные до 1 августа 2004 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В законопроекте уточнят отдельные положения закона «О погребении и похоронном деле в Московской области».

«В настоящее время нужны следующие документы: заявление об оформлении места родственного, семейного (родового), воинского, почетного захоронения; копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя с приложением подлинника для сверки; копии свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки; копии документов, подтверждающих родственные связи с умершим, с приложением подлинников для сверки; копии справки о кремации с приложением подлинника для сверки в случае захоронения урны с прахом», — говорится в сообщении.

Изменения предполагают, что копия справки о кремации не будет требоваться. Также изменениями предполагается закрепить за Главным управлением региональной безопасности (ГУРБ) Московской области полномочие по проведению мониторинга соответствия общественных кладбищ требованиям законодательства.

Ранее подобный мониторинг проводился в соответствии с поручениями правительства, однако данное положение не было закреплено законодательно. Теперь ГУРБ будет обязано регулярно проверять места захоронений.

Помимо этого, планируется прописать норму, согласно которой учет и инвентаризация всех захоронений будет вестись в электронном виде. Учет велся и ранее, но не обязательно регулярно, а будучи прописанной в законе, такая норма позволит более четко структурировать полученные сведения.