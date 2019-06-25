РИАМО - 25 июн. Сельскохозяйственное предприятие «Вита-гран» в городском округе Воскресенск разработало белковый витаминно-травяной концентрат, являющийся полноценным кормом для крупного и мелкого рогатого скота, сейчас он проходит процедуру патентования, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

В городском округе Воскресенск есть уникальное высокотехнологичное сельскохозяйственное предприятие «Вита-гран», продукция и технология которого востребованы в масштабах всей страны. Предприятие производит белковый витаминно-травяной концентрат, являющийся полноценным кормом для крупного и мелкого рогатого скота.

«Это - собственная разработка предприятия, на которую в настоящее время оформляется патент. Преимущество гранулированного концентрата перед привычным комбикормом – себестоимость ниже на 40-50%, при равной, а по отдельным показателям и превосходящей пищевой ценности», - говорится в сообщении.

«Вита-гран» работает в городском округе шестой год. За это время удалось полностью наладить технологию производства концентрата. Заявленное качество продукции и ее экономическая эффективность подтверждены результатами использования на нескольких крупных молочно- товарных сельхозпредприятиях Подмосковья и в других регионах.

«Кроме того, предприятие постоянно получает заявки от сельхозпредприятий на изготовление, монтаж «под ключ» и дальнейшее обслуживание технологических линий по производству концентрата «на местах», - уточняется в материале.

В планах предприятия не только расширение производства, но и создание учебного центра для подготовки специалистов.