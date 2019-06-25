РИАМО - 25 июн. Дом №22 в жилом комплексе «Лайково» в Одинцовском горокруге планируют достроить к концу 2020 года, сейчас инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проводят его проверку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проверка проводится совместно со специалистами ГБУ МО «Мособлстройцнил», которые проверяют качество применяемых материалов и качество выполненных работ. Застройщиком данного жилого комплекса является одна из пяти компаний обанкротившегося девелопера Urban Group – ООО «Ивастрой».

«В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы по цокольному этажу. Строительная готовность дома №22 оценивается примерно в 10%», – сообщил начальник главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь 8-секционного жилого дома составляет 19,8 тысячи квадратных метров. В нем по проекту предусмотрено 269 квартир, жилой площадью 6,5 тысяч квадратных метров.

«Проверку на объекте инспекторы завершат 1 июля. Полностью достроить дом №22 планируется в четвертом квартале 2020 года», – уточнил Гарибян.

Всего в ЖК «Лайково» продолжается строительство 12 домов группы компаний Urban Group. На строительных площадках жилого комплекса в настоящее время задействовано более 900 рабочих и более 70 единиц техники.