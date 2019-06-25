РИАМО - 25 июн. Мужчину, отравившего более 20 человек в Москве, подозревают в кражах с общей суммой ущерба 80 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Мужчину первый раз задержали еще 8 июня. Он действовал по той же схеме — предлагал людям отравленные напитки и похищал или пытался украсть имущество.

«Заявители сообщили, что на Хохловской площади к ним подошел молодой человек и угостил их газированным напитком, выпив который, они потеряли сознание, придя в себя, обнаружили пропажу денежных средств и телефонов», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии нашли и доставили в отдел полиции. Он сказал полицейским, что взял вещи знакомых на временное хранение, но позже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

24 июня в полицию обратилась еще одна потерпевшая с заявлением об аналогичном происшествии. Возбуждено уголовное дело по той же статье. Общий материальный ущерб составил 80 тысяч рублей.

Сейчас мужчина задержан, во время обыска у него дома нашли три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом, которое направили на экспертизу.

«Проверяется версия о том, что мужчина подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие вещества. Кроме того, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений», — добавила Волк.

Как сообщалось ранее, делом отравителя намерен заняться ГСУ СК РФ по Москве.

Полиция просит пострадавших от действий злоумышленника обратиться в органы внутренних дел по телефонам ‪8-495-600-11-64, 112 или 102 (с мобильного).