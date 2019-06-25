РИАМО - 25 июн. Из полиции дело по факту отравления жителей газировкой и похищения их имущества могут передать Главному следственному управлению СК по Москве, там намерены проверить причастность мужчины к другим особо тяжким преступлениям, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

«По поручению исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции, и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами Главного следственного управления СК России по городу», - отметила Иванова.

В СК намерены провести комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также проверить мужчину на причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Москвы с возможным использованием психотропных веществ.

Злоумышленник знакомился с потенциальными жертвами на улице, завязывал беседу и предлагал выпить отравленные пиво или газировку из его банки. Людям становилось плохо, а мужчина обворовывал их. Его жертвами стали свыше 20 человек.