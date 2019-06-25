РИАМО - 25 июн. Специалисты АО «Мосгаз» в составе предприятий комплекса городского хозяйства Москвы ведут масштабные действия по переустройству трех километров газопроводов в зоне строительства Северо-Восточной хорды в столице, работы будут выполнять без отключения потребителей от газоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мосгаз».

«В мае текущего года столичные газовики приступили к выносу и строительству отдельных участков газопроводов от Открытого до Ярославского шоссе и в районе станций метро «Владыкино» и «Ботанический сад». Завершить работы планируется досрочно», — говорится в сообщении.

Северо-Восточная хорда, в числе четырех новых магистралей, призвана значительно снизить транспортную нагрузку столичных дорог. Ее протяженность составит около 35 километров. Она пройдет по 28 районам Москвы и 10 крупным промышленным зонам.

«Переустройство и вынос опасных производственных объектов из зоны строительства магистральной хорды ведется в соответствии с высоким уровнем надежности и безопасности, с использованием самых передовых разработок в сфере строительства газопроводов», — отметил генеральный директор газового предприятия Гасан Гасангаджиев.

По его словам, многолетний опыт АО «Мосгаз» направлен на качественное и оперативное выполнение задач в рамках стратегического транспортного проекта столицы. На данном участке проложены газопроводы среднего и высокого давления, которые транспортируют газ к крупным потребителям теплоэнергетики, а также к объектам коммунально-бытового сектора и многоквартирным жилым домам районов Ростокино и Свиблово на северо-востоке Москвы.

«Благодаря закольцованной системе газопроводов Москвы переустройство газовых сетей выполняется без отключения потребителей от газоснабжения. А применение передовых бестраншейных технологий и современного сварочного оборудования с низким уровнем шума и высокими экологическими характеристиками позволяет выполнять работы в сжатые сроки, без перекрытий движения автотранспорта, с максимальным комфортом для жителей столицы», — подчеркнул Гасангаджиев.

Для того, чтобы гарантировать высокую надежность газораспределительных сетей и длительный срок эксплуатации, до начала работ АО «Мосгаз» осуществляет входной контроль качества всей трубной и арматурной продукции, используемой при строительстве газопроводов, а после завершения монтажа и сварочных работ специализированная лаборатория АО «Мосгаз» с помощью визуально-измерительного, ультразвукового и рентгенографического исследования проверяет качество сварных соединений стальных и полиэтиленовых газопроводов.

После получения положительного заключения производится изоляция сварных стыков стальных газопроводов, которая подвергается дополнительному трехступенчатому контролю качества. Проведение комплекса мероприятий неразрушающего контроля гарантирует надежную и безопасную эксплуатацию вновь построенных газопроводов на протяжении всего срока их службы, составляющего более 40 лет.

Слаженная работа столичных предприятий по переустройству инженерных сетей и коммуникаций Северо-Восточной хорды позволит к 2021 году построить и ввести в эксплуатацию на этом участке более 100 километров дорог, 70 эстакад, мостов и тоннелей и 16 пешеходных переходов.