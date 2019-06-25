РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила выпускников школ горокруга и пожелала им не бояться совершать ошибок, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Во вторник вечером в горокруге проходит общегородской выпускной бал. Мероприятие проводят в округе уже второй раз. Помимо Хаймурзиной, поздравить выпускников пришли председатель совета депутатов округа Сергей Трифонов, руководители теруправлений, общественники и знаменитые спортсмены Светлана Ишмуратова и Шаварш Караретян.

«Как мама взрослой дочери хочу сказать вам, чтобы вы не боялись ошибаться. Даже если вы что-то будете делать не так, и что-то будет не получаться – это совсем не страшно. Потому что наши ошибки делают нас сильнее и позволяют двигаться вперед. Ничего не бойтесь! В добрый всем путь и только вперед!» – пожелала Хаймурзина.

Она также отметила, что округ будет ждать, когда выпускники закончат учебу и станут специалистами в той или иной сфере.

Городской выпускной бал начали на площади Маяковского, где каждый класс представил свой выпускной вальс. Завершится праздник в 21:30 красочным фейерверком на пруду в городском парке.