РИАМО - 25 июн. Сотрудники Московской железной дороги (МЖД) провели акцию «Безопасные каникулы»: в учебных заведениях для школьников и студентов устроили открытые уроки, направленные на предотвращение несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах транспортной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Железнодорожники напомнили детям и подросткам правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. В частности, рассказали об опасности «зацепинга» и «руферства». Эти нелегальные и смертельно опасные движения активизируются в теплое время года.

«В рамках акции железнодорожники совместно с сотрудниками полиции посетили учебные заведения и провели со школьниками и студентами порядка 2 тысяч открытых уроков, во время которых правила безопасного поведения на железной дороге вспомнили более 25 тысяч детей и подростков. Ребятам демонстрировали видеоролики, а для закрепления полученных знаний раздавали специальные памятки», — говорится в сообщении.

В материале подчеркнули, что особое внимание уделили учебным заведениям, рядом с которыми расположена железная дорога.

С начала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на Московской железной дороге на 36% снизилось количество несчастных случаев с несовершеннолетними (21 человек – в 2019, 33 – в 2018).

МЖД призвала родителей провести с детьми беседы о правилах поведения на железной дороге и обратить внимание на то, где они проводят время.

К основным нарушениям, формирующим печальную статистику, относятся хождение по путям в неположенном месте, переход путей перед приближающимся поездом, попытка залезть на платформу или спрыгнуть с нее. Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются дети, в том числе прослушивая музыку через наушники.