РИАМО – 25 июн. В 2019 году техническими средствами реабилитации обеспечены более 30% инвалидов в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Накануне комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики провел выездное заседание на тему «Деятельность Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации».

«Председатель комитета Андрей Голубев привел данные, что в Московской области проживает 500 тысяч инвалидов, из них около 200 тысяч – граждане трудоспособного возраста. Детей-инвалидов в Московской области – более 19 тысяч», – отмечается в сообщении.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова рассказала, что к ней поступает большое количество обращений по вопросу обеспечения ТСР. Так, были жалобы на задержку выплат за самостоятельно приобретенные средства. Также есть вопросы, связанные с качеством выданных техсредств.

Аналогичные проблемы отметил референт управления по приграничному сотрудничеству администрации президента РФ Юрий Шувалов.

«Управляющий Государственным учреждением – Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Дмитрий Марков рассказал, что с 1 января 2015 года на региональное отделение возложена функция по обеспечению льготных категорий граждан техническими средствами реабилитации. Данная работа ведется по двум направлениям», – добавляется в материале.

Во-первых, речь идет о предоставлении гражданам тех изделий, которые рекомендованы им в рамках индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Для этого проводятся конкурсные процедуры в соответствии с 44-ФЗ.

Кроме того, если по тем или иным причинам гражданин не готов получать те изделия, которые предоставляются в рамках контрактов, он может приобрести их самостоятельно и получить от регионального отделения компенсацию.

Застрахованными в области являются 77 тысяч инвалидов. Марков привел данные, что по состоянию на июнь 2019 года в Московской области области ТСР обеспечены 31% инвалидов и 45% детей-инвалидов.

«При этом в настоящее время ведется работа по переходу на трехлетние контракты (сейчас они заключаются на год), а также на сертификаты в цифровом виде», – уточняется в сообщении.

Начальник управления организации социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов министерства социального развития Московской области Евгений Ермилов разъяснил, что не все нуждающиеся в ТСР хотят оформлять инвалидность.

«Так, в 2018 году более 400 детей и 1 тысячи пожилых граждан, не имеющих инвалидность, были бесплатно обеспечены протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами. За 1 квартал 2019 года 840 человек получили протезно-ортопедические изделия и 880 человек – слуховые аппараты», – заявил он.

Кроме этого, в 2018 году более 11,9 тысячи граждан с ограниченными возможностями здоровья были обеспечены путевками в санатории (а также 8 тысяч детей-инвалидов). В 2019 году также планируется обеспечить более 11 тысяч человек (и более 10 тысяч детей-инвалидов).

Ермилов напомнил, что в 2018 году была установлена выплата в размере 13 тысяч рублей для семей с детьми-инвалидами на приобретение питания и одежды.

«В 2019 году эту выплату получат 2,5 тысячи семей – общая сумма составит 38 миллионов рублей», – заключил он.

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