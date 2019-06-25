РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В микрорайоне Климовск Подольска водитель кроссовера сбил мотоциклиста, сообщил «РИАМО в Подольске» сам пострадавший.

По его словам, авария произошла недалеко от ресторана «Макдоналдс» в части Весенней в микрорайоне Климовск.

«Пожилой водитель кроссовера перепутал сигнал светофора и тронулся на перекрестке на красный свет. В этот момент он сбил меня на мотоцикле», – сказал пострадавший.

Оба водителя остались живы, у мотоциклиста серьезных повреждений нет.