РИАМО – 25 июн. Немецкий производитель йогуртов и десертов ООО «Эрманн» к началу осени модернизует производство в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

ООО «Эрманн» – дочернее предприятие немецкого концерна EhrmannAGв рамках заключенного инвестиционного соглашения с правительством Московской области проводит модернизацию предприятия в Раменском городском округе.

«К началу осени планируется завершить установку новых производственных линий, которые позволят увеличить выпуск продукции под марками Epica и EpicaCrispy, а также наладить изготовление нового питьевого йогурта для детей с разными вкусами», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он уточнил, что завод ООО «Эрманн» на сегодняшний день из крупнейших производителей молочной продукции в Центральной России.

«Объем производства 100-150 паллет готовой продукции в сутки, на его территории работают 550 человек, а модернизация позволит создать еще несколько десятков рабочих мест», – заверил Хромов.

Завод в Подмосковье начал работу в марте 2000 года. Он разместился на производственной площади в 20 тысяч квадратных метров и включает 12 линий.

«Объем инвестиций в создание еще двух линий составил 585 миллионов рублей», – подчеркивается в материале.

Хромов отметил, что заключенное инвестсоглашение с правительством Московской области позволило компании снизить ставку по налогу на прибыль на 4,5% и применять ее до 2021 года включительно.