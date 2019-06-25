РИАМО - 25 июн. Из-за проведения работ на инженерных сетях на проспекте Андропова в столице ограничили движение транспорта, разные участки трассы будут перекрываться до 25 августа, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: проспект Андропова в районе дома 6. Период: с 24 июня по 8 июля, с 28 июля по 3 августа. Особенности: (перекрытие – ред.) до одной полосы», - говорится в сообщении.

С 11 по 16 августа круглосуточно будет перекрыто 2 полосы на проспекте Андропова в районе дома 8. Также на данном участке с 17 по 25 августа круглосуточно будет перекрываться частично одна полоса.