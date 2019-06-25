РИАМО - 25 июн. Рабочие начали благоустраивать общественные территории на улице Красноармейской и площади Революции в подмосковном Зарайске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В прошлом году Зарайск вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводившегося по инициативе президента РФ Владимира Путина, и получил грант в размере 50 миллионов рублей.

«Проект, представленный зарайцами, позволяет более полно использовать имеющийся потенциал сохранившихся планировочных решений старой части города, уникальную историческую застройку, привлекательный природный ландшафт. Преобразования коснутся, в первую очередь, площади Революции и улицы Красноармейской. Работы начались», - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела архитектуры и градостроительства городского округа Зарайск Юлии Левковской, в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в настоящее время ведется благоустройство общественных территорий, расположенных по адресам: улица Красноармейская и площадь Революции. Предусмотрен целый комплекс работ.

В сквере у Водонапорной башни планируется создать зону отдыха, где будут теннисные столы, парковые стулья и скамейки. Здесь же оборудуют современную детскую игровую площадку для игры с водой.

Еще одна детская площадка появится у дома №44 на улице Красноармейской, здесь появится игровое оборудование, качели, навес.

«На улице Красноармейской, от сквера имени Леонова до площади Революции, установят новые фонари, разработанные по историческим аналогам. Вдоль улиц высадят яблони, саженцы декоративных цветущих деревьев и кустарников. Зеленые насаждения и удобные скамейки будут и вокруг мемориала у Вечного огня», - добавляется в материале.

Тротуары и площадь замостят гранитной плиткой, вдоль дороги оборудуют парковочные места. Проезжая часть участка вокруг Водонапорной башни будет выложена цветным асфальтобетоном.

В границах проектирования предусмотрено функциональное освещение и декоративная подсветка.

Демонтированная на улице Красноармейской тротуарная плитка и другое оборудование будут использованы для благоустройства в других частях города.