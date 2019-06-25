РИАМО - 25 июн. В Москве одобрен проект новой дороги в районе Солнцево на западе столицы, на участке будет двустороннее движение транспорта, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Проектируемый проезд №6473 начнется от улицы Домостроительная и примкнет к улице Матросова вблизи дома 7 корпуса 2. Участок строительства первого этапа запланирован с двухсторонним движением транспорта по проезжей части шириной 9 метров, в том числе с трехметровой полосой для стоянки транспорта», — говорится в сообщении.

В проект включено устройство наружных инженерных сетей водоотведения и освещения, необходимых для эксплуатации дороги, наземные пешеходные переходы, благоустройство территории.

Во время строительства дороги на участке Домостроительной улицы разместят забор из бетонных блоков с красными сигнальными фонарями, также там нанесут временную разметку.

Максимальная скорость движения по новой дороге составит 40 километров в час.