РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. Красочным фейерверком завершится во вторник вечером городской выпускной бал в подмосковном Красногорске, сообщила начальник управления образования горокруга Наталья Тимошина.

В Красногорске стартовал общегородской выпускной бал. Мероприятие проводят в округе второй раз. Началось мероприятие на площади Маяковского с парада выпускников. Каждый класс представляет свое прочтение школьного вальса. Выпускников поздравила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Выпускники сегодня в городском округе – главные. В Зеленом театре для них пройдет замечательная молодежная дискотека и «бумажная» вечеринка. На пруду проведем «мини Алые паруса» и фейерверк в 21:30», – сказала Тимошина.

Она добавила, что в нынешнем году школы горокруга окончили 1019 одиннадцатиклассников, 103 из них удостоены медалей за особые успехи в учебе.

«На сегодня у нас 12 стобалльников: 5 – по русскому языку, один – по профильной математике, три – по литературе и три по химии», – сообщила Тимошина.

Она добавила, что это не окончательные данные, еще не известны результаты ЕГЭ по двум предметам.