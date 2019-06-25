РИАМО – 25 июн. В столице автомобилистам напомнили о старте периода продаж абонементов на парковки со шлагбаумом, сообщается на сайте Московского паркинга.

Так, 26 июня начнется продажа абонементов на плоскостные парковки со шлагбаумами на июль. До этого момента действующие владельцы абонементов имеют приоритетное право их продления.

«Сейчас в Москве действуют более 20 абонементных парковок со шлагбаумами. Они расположены в удобных для жителей местах: возле торговых центров, парков, а также в спальных районах, где жители испытывают сложности с парковкой возле дома», – отмечается в сообщении.

Полный список парковок, на которые можно купить абонемент, можно найти на сайте: parking.mos.ru в разделе «Парковки со шлагбаумом».

Кроме того, всю информацию о правилах оплаты и пользования плоскостной парковкой со шлагбаумом можно узнать на сайте: parking.mos.ru или позвонить в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: 8(495)539-54-54 или по номеру «3210» с мобильного.