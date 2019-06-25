РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июн. В подмосковном Подольске началась вторая смена в трех детских оздоровительных лагерях, за этот период там смогут отдохнуть 593 ребенка, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Началась вторая смена в трех детских оздоровительных лагерях Подольска – «Мечта», «Родина», «Ромашка». В первую смену в них уже отдохнули 545 детей, а во вторую отправилось 593 ребенка: 250 – в «Мечту», 210 – в «Родину» и 133 – в «Ромашку». Всего за лето в подольских загородных лагерях отдохнут более 2000 детей», – говорится в сообщении.

Все смены в подольских загородных оздоровительных лагерях тематические – спортивные, творческие, волонтерские и экологические. Первая смена в лагере «Мечта» была творческая, а вот вторая будет спортивная.