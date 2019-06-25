РИАМО - 25 июн. В демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) на западе Москвы 27 июня отметят День молодежи, пришедшие смогут послушать лекции о здоровье и о том, как его улучшить за счет гаджетов, а также научат правильно отбирать и заваривать хороший кофе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«С 17:30 в павильоне начнется первая познавательная лекция «ЗОЖ через молодежь!», а в 19:30 – вторая лекция на тему «Современные виды профилактики – нейрохакинг и биохакинг». Гостям павильона расскажут о том, как стать более здоровым с помощью гаджетов и о том, как «взломать» свой организм и остановить процесс старения», — говорится в сообщении.

Лекции прочитают специалисты столичного департамента здравоохранения. Записаться можно по ссылкам: https://moscowcentralrailways.timepad.ru/event/1007742/ и https://moscowcentralrailways.timepad.ru/event/1007759/.

«В 18:30 в павильоне начнется специальный мастер-класс от профессиональных бариста – судей международного чемпионата по обжарке кофе. Посетителей научат выбирать хороший кофе и правильно его заваривать разными способами: с помощью пуровера, френч-пресса или турки», — отметили в материале.

Среди участников мастер-класса будет проведен розыгрыш, трем победителям подарят по упаковке зернового кофе. Зарегистрироваться на мастер-класс можно по ссылке.

«Половина посетителей нашего павильона – молодые люди, которых интересует не только транспортная тема, но и тема здорового образа жизни, именно поэтому мы решили посвятить день молодежи в павильоне теме здоровья», – рассказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Андрей Акимов.

Он добавил, что рад тому, что мероприятия пользуются все большей популярностью среди горожан и гостей столицы. Павильон открыт всего полгода назад, но за это время его успели посетить более 90 тысяч человек, здесь проведено более 200 экскурсий и более 40 мероприятий.

Павильон МЦД находится на площади Киевского вокзала, он работает с 9:00 до 21:00, вход свободный. Здесь еще до запуска проекта МЦД можно узнать, как пройдут диаметры, какие поезда будут курсировать по сквозным маршрутам и как можно будет оплатить проезд на МЦД.

Главный выставочный экспонат павильона – полноразмерный макет поезда «Иволга». Посетители павильона могут не только оценить высокий уровень пассажирских сервисов нового подвижного состава, но и посетить кабину машиниста. С помощью очков виртуальной реальности можно примерить на себя роль машиниста и прокатиться по первым двум диаметрам. Ежедневно в павильоне проводятся бесплатные экскурсии, записаться можно на сайте «Экскурсии в метро».