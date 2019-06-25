РИАМО - 25 июн. В столице с открытием четырех новых станций Сокольнической ветки метро разгрузили два ТПУ и изменили 24 маршрута наземного транспорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К открытию четырех новых станций Сокольнической линии мосметро поменяли 24 маршрута наземного транспорта. Автобусы идут до Московского, Внукова, Троицка и других территорий ТиНАО. Разгрузились пересадочные узлы у «Саларьева» и «Теплого Стана», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

20 июня Собянин открыл четыре станции Сокольнической линии метро в новой Москве. Строительство станций «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» произвели в максимально сжатые сроки.

Также возле новых станций есть паркинги. До 1 октября стоянки работают бесплатно. Дальше они начнут работать в режиме перехватывающих парковок – при совершении двух поездок на метро оплачивать парковку автомобиля не нужно. Кроме того, там есть велопарковка.